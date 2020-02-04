Испанец мог вернуться в родной чемпионат в январе.
Фернандо Льоренте, getty images
04 февраля 2020, 00:54
Как сообщает AS, руководство Наполи хотело помочь Барселоне решить проблему с нападающим, предложив арендовать Фернандо Льоренте.
Напомним, из-за травмы несколько месяцев пропустит основной форвард "блаугранас" Луис Суарес, и каталонцы находились в поиске потенциальной замены до конца сезона.
По данным источника, испанцы рассматривали вариант с футболистом "партенопеи", но отказались от подобной возможности.
Также ранее сообщалось, что Барселона и вовсе не стала искать форварда на замену Суаресу, а будет задействовать на его позиции Гризманна.