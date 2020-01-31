Испания

Французу предстоит компенсировать потерю уругвайца.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн заявил, что готов играть на позиции Луиса Суареса, если того потребует тренерский штаб, так как клуб не планирует искать форварда в январе.

"Если команде необходимо, чтобы я играл на позиции "девятки", тогда я здесь, чтобы помочь. Если надо играть слева или по центру, то отлично, я готов помочь на любой позиции".

"Конечно, я привык играть из глубины, но я знаю, как надо играть на острие, и у меня будет свобода действий".

"Мы пытаемся научиться новому у тренера. Нам еще есть, что улучшить, но мы на правильном пути", — сказал Гризманн Marca.

Ранее менеджер каталонцев Кике Сетьен рассказал об особенностях работы с командой.