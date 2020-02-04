Италия

"Зебры" согласовали условия с австрийцем.

Бывший защитник Уотфорда Себастиан Предль в ближайшее время станет игроком Удинезе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В последний день зимнего трансферного окна Предль расторг контракт с Уотфордом и получил статус свободного агента. Австрийский центрбек уже прибыл в расположение Удинезе для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел лишь 3 поединка в футболке "шершней".

Ранее сообщалось, что Удинезе выкупил защитника Уотфорда Марвина Зегелаара.

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