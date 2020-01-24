Италия

Марвин Зегелаар вернулся в Серию А.

Удинезе подписал контракт до 30 июня 2022 года с защитником Уотфорда Марвином Зегелааром — сообщил официальный сайт "зебрят".

29-летний голландец уже выступал в аренде в Удинезе во второй половине сезона-2018/19, что неудивительно в случае двух клубов, принадлежащих одному владельцу — семейству Поццо.

За свою клубную карьеру Марвин выступал за Аякс (6 матчей во всех турнирах, 0 голов), Эксельсиор (16, 0), Эспаньол В (5, 0), Элазигспор (39, 0), Блэкпул (2, 0), Риу Аве (51, 4), Спортинг Л (39, 1), Уотфорд (12, 0) и Удинезе (12, 0).

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