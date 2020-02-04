Италия

Бельгиец высказался о шведском футболисте.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку поделился своим мнением об игре нападающего Милана Златана Ибрагимовича накануне очной игры против "россонери".

"Ибра — чемпион, я его уважаю. В Манчестере я мог тренироваться с ним каждый день, это было для меня самым прекрасным компонентом. Будет приятно играть против него. Он великий футболист и профессионал".

"Для меня нормально, что он демонстрировать такой уровень футбола в возрасте 38 лет. Он много работает. Златан всегда давал мне советы, когда мы играли вместе в Манчестере. Он на такой же вершине, как и Роналду", — сказал Лукаку Tiki Taka.

Ранее главный тренер Интера Антонио Конте дал свою оценку игре бельгийца в последнем матче Серии А против Удинезе.