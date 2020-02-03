Италия

Главный тренер Интера прокомментировал игру своего подопечного в матче против Удинезе.

Интер в 22-м туре чемпионата Италии гостил у Удинезе и смог набрать три балла благодаря дублю Ромелу Лукаку.

Антонио Конте высоко отзывается о бельгийском нападающем, но считает, что это не его лучший матч, несмотря на два забитых гола.

"У Ромелу есть качество, но это было не самое лучшее его выступление. Тот факт, что он забил два гола, важен, но он может сделать больше в других аспектах. Он очень хорошо взаимодействует с командой, и я могу говорить о нем только в положительном ключе", — приводит слова Антонио Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Удинезе — Интер.