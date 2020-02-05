Италия

Австрийский защитник продолжит карьеру в Италии.

Центральный защитник Себастьян Предль подписал контракт с Удинезе до лета 2021 года, сообщил официальный сайт фриульцев.

Ранее в карьере Предля были Штурм, Вердер и Уотфорд. С 2015 года он был игроком как раз английского клуба, который принадлежит владельцам Удинезе семье Поццо.

Предль перешел в Удинезе в качестве свободного агента, поскольку его контракт с Уотфордом истек 31 января.

32-летний Себастьян также был важным игроком сборной Австрии. На его счету 73 матча и 4 гола в футболке национальной команды. Последний матч за сборную он провел против Северной Ирландии в октябре 2018 в рамках Лиги наций.