Австрийский защитник продолжит карьеру в Италии.
Себастьян Предль, Getty Images
05 февраля 2020, 09:50
Центральный защитник Себастьян Предль подписал контракт с Удинезе до лета 2021 года, сообщил официальный сайт фриульцев.
Ранее в карьере Предля были Штурм, Вердер и Уотфорд. С 2015 года он был игроком как раз английского клуба, который принадлежит владельцам Удинезе семье Поццо.
Предль перешел в Удинезе в качестве свободного агента, поскольку его контракт с Уотфордом истек 31 января.
32-летний Себастьян также был важным игроком сборной Австрии. На его счету 73 матча и 4 гола в футболке национальной команды. Последний матч за сборную он провел против Северной Ирландии в октябре 2018 в рамках Лиги наций.