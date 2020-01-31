Англия

Игрок сборной Австрии Себастьян Предль стал свободным агентом.

Уотфорд и Себастьян Предль решили прервать сотрудничество по обоюдному согласию — сообщил официальный сайт клуба.

"Я всегда мечтал сыграть в английской Премьер-лиге, и Уотфорд предоставил мне эту возможность, – сказал на прощанье Себастьян. – Я подписал контракт с Уотфордом четыре с половиной года назад и ни разу не пожалел о времени, проведенном здесь".

32-летний защитник национальной сборной Австрии (73 матча, 4 гола) выступал за Штурм (43 матча во всех турнирах, 3 гола), Вердер (173, 13) и Уотфорд (85, 3).

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