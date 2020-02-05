Тест: Как много вы знаете о Роналду?

Сегодня легендарному португальцу исполняется 35 лет. Football.ua подготовил квиз, посвященный Криштиану.
Криштиану Роналду, Getty Images
05 февраля 2020, 11:58
Криштиану Роналду сегодня исполнилось 35 лет, и добрых 15 из них он пребывает в центре внимания футбольных (и не только!) средств массовой информации. Казалось бы, невозможно что-то не знать о Криштиану. Что же, посмотрим, наберете ли вы 10 из 10 в нашем новом тесте.
Если тест не отображается корректно на вашем устройстве, вы можете пройти его по прямой ссылке.
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Виталий Пасичный
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