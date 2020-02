Сегодня, 5 февраля, один из сильнейших футболистов в истории Криштиану Роналду празднует 35-летие. Кажется, что у этого парня еще куча сил и до заката карьеры очень далеко, ведь он штампует голы в каждом матче и по-прежнему обладает невероятной скоростью и выносливостью.

Тем не менее, этой "машине" уже 35 лет, а в этом возрасте большинство футболистов уже вешают бутсы на гвоздь. Другое дело, что Криштиану Роналду давно стоит за чертой большинства и является исключительным исполнителем. Вы удивитесь, если Роналду доиграет на этом же уровне еще 3-4 сезона? Мы — нет.

Криштиану можно критиковать за его надменное поведение или, например, чрезмерный эгоизм, но не уважать этого человека просто невозможно. Таких как он — единицы не только сейчас, а единицы за всю историю футбола. В честь 35-летия португальца мы решили выделить ключевые моменты в его карьере. Начнем!

Речь пойдет всего-навсего о товарищеской игре лиссабонского Спортинга и Манчестер Юнайтед. На первый взгляд может показаться, что подобный выставочный матч абсолютно ничего не решает, но именно после этой встречи сэр Алекс Фергюсон раз и навсегда влюбился в талант Криштиану, что, можно сказать, проложило юному парню путь в большой футбол. Тогда в 2003-м году Спортинг тесно сотрудничал с МЮ и у английского клуба было приоритетное право на покупку молодых игроков "львов". В рамках этого же сотрудничества Спортинг пригласил "красных дьяволов" на товарищеский поединок в честь открытия новой арены Жозе Алваладе. Правда, уже тогда манкунианцы знали о таком футболисте, как Криштиану Роналду, ведь ассистентом Фергюсона был известный португальский специалист Карлуш Кейруш, который ранее настаивал на подписании юноши. В тот день Фергюсон смог убедиться в таланте Роналду лично.

Юнайтед пожаловал в Португалию звездным составом, собрался полный стадион и 18-летний Роналду прекрасно понимал — вот он мой звездный час. Криштиану вышел слева в полузащите и с первых минут принялся за дело. Он поражал своим дриблингом и эффектными передачами, а бедный Джон ОШи так настрадался от молодого вингера, что Фергюсон поменял его во втором тайме. Уже после первой половины встречи было предельно ясно — Криштиану смог продать себя. Позднее писали о том, что Фергюсон сказал руководству о своем намерении не покидать Португалию, пока МЮ не подпишет этого парня с 28-м номером на спине. Спортинг в итоге победил со счетом 3:1, а Роналду принял участие в двух голах своей команды и разорвал оба фланга соперника, чем подтвердил свою универсальность. В августе того лета Криштиану уже был игроком Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" выложили за Роналду более 12 миллионов фунтов. Конечно, сейчас такая может показаться смешной, но на то время для перехода 18-летнего паренька — сумасшедшие деньги. У болельщиков сразу же возникло много вопросов. Кто это? Почему так дорого? На что он способен? Только сэр Алекс Фергюсон отлично понимал, что за игрока заполучил. Главный тренер Манчестер Юнайтед выдал первому в истории клуба португальцу седьмой номер — огромная ответственность стать последователем Беста, Кантона и Бекхэма в таком юном возрасте.

Дебют Криштиану в футболке Манчестер Юнайтед состоялся 16 августа 2003 года в первом туре того розыгрыша АПЛ. С места событий об этом могли так же рассказать футболисты Болтона, которые получили в тот вечер четыре безответных мяча. Португалец появился на зеленом газоне Олд Траффорд на исходе часа игры, заменив Ники Батта, но в тот вечер результативными действиями не отметился. Гиггз сделал дубль, также отличился Скоулз, Форлан ассистировал, а ван Нистерлой смог забить гол и не реализовать пенальти, но спустя долгие года можно с уверенность сказать, что эти, безусловно легендарные игроки, просто стали частью очень значащего события мирового футбола.

Дела Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед шли отлично. Команда выигрывала титулы, а португалец был одним из главных творцов этих успехов. Апогеем выступлений Роналду за "красных дьяволов" стал сезон 2007/08, когда Криштиану стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и впервые карьере получил Золотой мяч, обойдя с существенным преимуществом Лионеля Месси, который расположился на второй строчке. Дальнейшее соперничество за главный индивидуальный приз футбола сделало Месси единоличным лидером по количеству наград, но триумфальное сотрудничество Реала с Зиданом помогло португальцу догнать аргентинца.

Сейчас Лео все равно вернул себе преимущество, но это не столь важно. Роналду к текущему моменту карьеры обладает пятью подобными наградами, что является сумасшедшим показателем. Можно долго спорить о справедливости вручения награды, но уровень игры португальца в тех сезонах был невероятным. Однако есть и ложка дегтя в этом всем. Роналду несколько раз демонстративно игнорировал церемонию вручения награды, когда заранее знал, что ему в тот вечер красоваться с Золотым мячом у камер не придется.

Роналду добился всего, чего только мог в Манчестере и твердо решил принять новый вызов. И Криштиану прекрасно понимал, что следующим его клубом должен стать мадридский Реал. Португалец по всем параметрам подходил "королевскому клубу" и изначально этот союз казался просто идеальным. Криштиану обошелся Реалу в 93,4 миллиона евро — сумма стала рекордной в истории футбольных трансферов.

Скажите честно, вы сомневались в успешности этого трансфера? Правда, одно опасение все-таки было — это адаптация к новой стране и культуре. Роналду был обречен стать эпохальным игроком для мадридского Реала и все звезды сошлись.

Роналду — рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов. Он – первый футболист, который сумел победить в пяти финалах главного еврокубкового турнира современности (с учетом Кубка европейских чемпионов впереди будет Пако Хенто, который шесть раз выигрывал этот турнир).

Победы Роналду в Лиге чемпионов:

2007/08 (Манчестер Юнайтед);

2013/14 (Реал);

2015/16 (Реал);

2016/17 (Реал);

2017/18 (Реал).

Именно в Киеве, на НСК Олимпийском португальский бомбардир одержал свою пятую победу в ЛЧ. Примечательно, что это случилось через десять лет после первого триумфа.

Следом за Роналду идут Кларенс Зеедорф, Андрес Иньеста, Хави, Жерар Пике и, главный соперник Криштиану – Лионель Месси. У них по четыре победы в ЛЧ.

Впервые Роналду сыграл в финале евротурнира в 2008 году, в Москве. Тогда он забил гол в ворота Челси, а в серии послематчевых пенальти не реализовал одиннадцатиметровый – Петр Чех был на высоте. Тот день Роналду заполнил надолго: он вполне мог стать чуть ли не антигероем встречи, если бы не промахи Джона Терри и Николя Анелька.

Когда Роналду становится лучшим бомбардиром в сезоне в Лиге чемпионов – велика вероятность, что именно команда португальца выиграет трофей. Во всех пяти случаях, когда Криштиану выступал за МЮ и Реал и они выиграли титул, Роналду становился лучшим бомбардиром по итогам сезона.

Кроме того, португалец – лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю историю: у него 128 голов за три клуба (Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус). У Лионеля Месси (Барселона) на 14 меньше, а следом идет Рауль Гонсалес – 71 (Реал, Шальке).

Примечательно, если считать голы в Лиге чемпионов за один клуб, то Роналду забил лишь на восемь голов меньше за Реал (106), чем Месси за Барселону (114). При том, что аргентинец всю карьеру выступает исключительно за каталонский клуб.

Четвертьфинал Лиги чемпионов-2017/18. Реал громит Ювентус в Турине, а Криштиану Роналду забивает в ворота Джанлуиджи Буффона феноменальный мяч – в падении через себя. Кто же тогда знал, что этот гол Криштиану забил в ворота своей будущей команды. Как известно, Ювентус уже достаточно давно пытается выиграть Лигу чемпионов, но "бьянконери" постоянно чего-то не хватает.

И несмотря на то, что после гола Роналду шансы Ювентуса выйти в следующую стадию Лиги чемпионов минимизировались (в итоге "бьянконери" остались за бортом турнира), это никак не смутило болельщиков туринской команды – они аплодировали Роналду, а некоторые даже стоя. Весь Альянц Стэдиум был впечатлен мастерством португальца, который не перестает удивлять из года в год!

Роналду не остался в стороне – он поблагодарил поклонников Ювентуса, а уже позже, спустя некоторое время, отличное отношение фанатов туринцев помогло ему принять непростое решение – сменить мадридский Реал и перейти в состав той команды, которую он, по сути, сам выбил из главного еврокубкового турнира.

Ненавистники критиковали, критикуют и будут критиковать Роналду, кто-то отмечает его спад и то, что он особо и не усилил Ювентус, в то время как португалец как и ранее усердно тренируется и уже имеет серию из девяти матчей подряд, где он забивает в ворота соперников в чемпионате Италии.

You know its a great goal when Buffon doesn't even attempt to make a save!!



Ronaldo 😍😍pic.twitter.com/KQ5idCGoC8