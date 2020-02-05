Италия

"Ласточки" надеются, что другой тренер сможет спасти их от вылета из Серии А.

Эудженио Корини уволен с поста главного тренера Брешии, сообщил официальный сайт клуба.

Это уже второе увольнение Корини из Брешии в текущем сезоне. Сначала Эудженио уволили четвертого ноября, но уже второго декабря вернули на пост.

Предполагается, что новым тренером станет уругваец Диего Лопес, который заключит контракт до лета 2022 года.

Брешия набрала только 15 очков в 22 турах Серии А и занимает предпоследнее место. От спасительной зоны "ласточки" отстают на четыре очка. Ближайший матч Брешия сыграет дома с Удинезе девятого февраля.