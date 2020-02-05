Италия

"Ласточки" близки к назначению нового тренера.

Брешия может в ближайшее время произвести замену на посту главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство клуба решило в очередной раз отправить Эудженио Корини в отставку после поражения от Болоньи (1:2) в минувший уикенд. "Ласточки" уже достигли соглашения с Диего Лопесом и должны назначить его в ближайшее время.

Ожидается, что в среду уругвайский тренер прибудет в расположение клуба и поставит подпись под контрактом сроком в 2,5 года.

Ранее Лопес работал во главе таких клубов, как Кальяри, Болонья, Палермо и Пеньяроль.

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