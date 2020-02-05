Полузащитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов Интера.
Робин Госенс, Getty Images
05 февраля 2020, 17:51
Летом 2020 года Интер постарается приобрести у Аталанты Робина Госенса — сообщает FCInterNews.it.
Аталанта оценивает 25-летнего футболиста, на которого также претендуют Лион и РБ Лейпциг, в 30 миллионов евро.
Робин выступал за Дордрехт (53 матча во всех турнираз, 3 гола), Хераклес (70, 5) и Аталанту (83, 13).
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