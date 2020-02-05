Италия

Полузащитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов Интера.

Летом 2020 года Интер постарается приобрести у Аталанты Робина Госенса — сообщает FCInterNews.it.

Аталанта оценивает 25-летнего футболиста, на которого также претендуют Лион и РБ Лейпциг, в 30 миллионов евро.

Робин выступал за Дордрехт (53 матча во всех турнираз, 3 гола), Хераклес (70, 5) и Аталанту (83, 13).

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