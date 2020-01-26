Италия

Игрок Аталанты отличился взятием ворот в том поединке.

В 21-м туре Торино на своем поле принимал Аталанту. Достаточно неожиданно, но гости без особых сложностей не просто обыграли, а разгромили своего соперника со счетом 0:7.

Как сообщает Football Italia, этот поединок посетили селекционные службы Лиона и Лейпцига с целью лично изучить игру защитника бергамасков Робина Госенса.

Примечательно, 25-летний немец стал автором одного из голов Аталанты, чем остались довольны скауты клубов.

По информации ряда итальянских СМИ, Аталанта готова отпустить Госенса в летнее межсезонье примерно за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне крайний защитник провел за Аталанту 18 поединков в Серии А, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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