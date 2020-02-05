Италия

Владелец Ливорно Альдо Спинелли решил продать клуб.

Спустя 21 год во главе Ливорно, Альдо Спинелли договорился о продаже 100 процентов акций клуба бизнесмену из Нидерландов Маджу Юсифу — сообщает Gazzetta dello Sport.

Для того, чтобы сделка вступила в силу, осталось уладить юридические формальности.

Мадж Юсиф возглавляет компанию Sharengo Free Mobility, которая занимается сборкой в Нидерландах электрических мини-каров производства китайской корпорации Xindayang, принадлежащей группе Geely Motor, которой принадлежит и бренд Volvo.

Нынешний аутсайдер Серии В (последнее место с отставанием от безопасной 15-й позиции в 14 очков и от зоны плей-офф за выживание в 10 пунктов) дважды в своей истории занимал второе место в Серии А, а в сезоне-2006/07 выступал в Кубке УЕФА, в котором дошел до 1/16 финала.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.