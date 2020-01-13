Италия

Факундо Колидио, находящийся в аренде в Сент-Трюйдене, может вернуться в Италию.

Аутсайдер Серии В Ливорно намерен усилиться нападающим Интера Факундо Колидио — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

20-летний аргентинец сейчас находится в аренде в Сент-Трюйдене, но сыграл в чемпионате Бельгии лишь один матч, а Интер хочет обеспечить своего футболиста игровой практикой.

Спортивный директор Ливорно уже провел предварительные переговоры с руководством Интера по поводу возможной аренды воспитанника Боки Хуниорс до конца сезона.

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