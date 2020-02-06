Италия

Португалец отдал должное своим успехам в юбилей.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который ранее отпраздновал свой 35-й день рождения, поделился, каким видел свое будущее в детстве.

"Я думал, что в 35 лет я буду просто рыбаком на Мадейре. Такой успех никогда не приходило мне в голову. Я хотел стать профессиональным футболистом, но я не думал, что собираюсь выиграть все то, что выиграл".

"Играть в Ювентусе дает мне шанс снова побеждать. Мы знаем, что это сложно, это зависит от многих факторов, но это возможно, потому что у нас хорошая команда", — цитирует Роналду Goal.

Ранее сообщалось, что португалец убедил своего соотечественника Бруну Фернандеша перейти в Манчестер Юнайтед.