Англия

Португалец рассказал о решении присоединиться к английскому клубу.

Полузащитник Бруну Фернандеш признался, что окончательно решил присоединиться к Манчестер Юнайтед после беседы с бывшим игроком команды Криштиану Роналду.

"Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в Манчестер Юнайтед. Он говорил лишь хорошие вещи о клубе. Сказал, что начал воплощать свои мечты здесь и стал по-настоящему хорошим игроком. Думаю, он доволен моим трансфером.

Также я говорил с Оле. Он общался с Криштиану и услышал обо мне лишь хорошие вещи", – приводит слова Фернандеша издание The Independent.

Напомним, Бруну Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед в январе из лиссабонского Спортинга за 55 млн евро.

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