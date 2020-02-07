Италия

Действующее соглашение рассчитано до 2022 года.

Хавбек туринского Ювентуса Пауло Дибала получит предложение от руководства клуба о новом контракте. Об этом сообщает Calciomercato.

Несмотря на то, что еще летом аргентинец мог покинуть "старую синьору", на данный момент туринцы заинтересованы в том, чтобы игрок остался в команде надолго. В нынешнем сезоне футболист демонстрирует отличный уровень, отметившись 11 голами и таким же количеством ассистов в 28 матчах.

При этом, руководство Ювентуса готово предложить Пауло улучшенные условия по новому контракту. Вместо нынешних 7 млн евро за сезон, аргентинец сможет зарабатывать 10 млн евро.

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Действующее соглашение футболиста с туринцами рассчитано до 2022 года. На игрока ныне претендуют ПСЖ, Реал, Атлетико и два манчестерских гранда. В случае, если Дибала не захочет продлевать контракт с Ювентусом, летом клуб попытается продать его не менее чем за 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус с рядом других топ-клубов намерен побороться за Месси, в случае, если он захочет покинуть Барселону.

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