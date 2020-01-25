Аргентинец рассказал о своем положении в туринском клубе.
Пауло Дибала, Getty Images
25 января 2020, 11:38
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала заявил, что мог покинуть Ювентус минувшим летом, и поделился мнением о своем будущем в клубе.
"Я был близок к уходу прошлым летом. Я знаю, что клуб раздумывал над этим. Мы ждали до последней минуты.
У меня осталось два года по контракту. Это не короткий, но и не долгий период. Посмотрим, какие планы у Ювентуса, хотят ли они, чтобы я ушел во время следующего трансферного окна или остался.
Решение предстоит принять клубу. Тяжело сказать, потому что все может измениться в одно мгновение.
Я нахожусь в клубе, который хорошо ко мне относился. Сарри помог мне. Он хотел, чтобы я остался, это придало мне сил в момент неопределенности. Я знал, что он может научить меня и поможет вернуться в лучшую форму", – рассказал Дибала в интервью изданию The Guardian.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 26 поединков в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов предложить Дибале новый контракт.
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