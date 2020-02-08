Италия

Украинскому полузащитнику понадобилось всего восемь минут после выхода на замену.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский отметился красивым голом в матче 23-го тура Серии А против Фиорентины.

Украинец вышел на замену на 64-й минуте встречи вместо Марио Пашалича. На 72-й Руслан, получив пас от Алехандро Гомеса, решился на удар из-за пределов штрафной площади – мяч влетел точно в дальнюю шестерку ворот Бартоломея Драговски.

Благодаря этому бергамаски сумели повести в счете. Ранее Федерико Кьеза вывел Фиорентину вперед, а Дуван Сапата сравнял счет.

Если у вас не отображается видео гола, вы можете посмотреть его в Телеграм-канале Football.ua.