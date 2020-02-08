Украинскому полузащитнику понадобилось всего восемь минут после выхода на замену.
Руслан Малиновский, Getty Images
08 февраля 2020, 17:46
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский отметился красивым голом в матче 23-го тура Серии А против Фиорентины.
Украинец вышел на замену на 64-й минуте встречи вместо Марио Пашалича. На 72-й Руслан, получив пас от Алехандро Гомеса, решился на удар из-за пределов штрафной площади – мяч влетел точно в дальнюю шестерку ворот Бартоломея Драговски.
Благодаря этому бергамаски сумели повести в счете. Ранее Федерико Кьеза вывел Фиорентину вперед, а Дуван Сапата сравнял счет.
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