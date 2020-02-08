Италия

Шведский футболист близок к возвращению на поле.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли рассказал о том, как проходит восстановление нападающего команды Златана Ибрагимовича.

"Златан завершает индивидуальную программу восстановления, чтобы быть готовым присоединиться к команде на тренировках, и если он пройдет этот последний шаг, то он будет готов к поединку против Интера".

"Мы сделали все возможное, чтобы помочь ему вылечиться от гриппа и от мышечных проблем. Ему просто нужна еще одна полноценная тренировка с командой", — сказал Пьоли на пресс-конференции.

Напомним, шведский футболист уже забил два гола в составе "россонери" после возвращения. Ранее о совместной работе со Златаном рассказал форвард Интера Ромелу Лукаку.