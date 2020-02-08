Италия

Менеджер "нерадзурри" дал оценку грядущему поединку.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказал свое мнение накануне поединка 23-го тура Серии А, в котором его команда сыграет в дерби против Милана.

"Милан намного лучше, чем прежду, они лучше того места, где они сейчас находятся".

"У них отличная команда, и они добавили к ней такого чемпиона, как Ибрагимович. Он принес опыт, осознание и уверенность в их коллектив".

"Я думаю, что это правильно, что все лучшие игроки в строю перед дерби, даже с точки зрения шоу для болельщиков, и я всегда надеюсь встретиться с лучшими игроками соперника в таких больших играх", — сказал Конте на пресс-конференции.

Ранее главный тренер Милана Стефано Пьоли оценил шансы Ибрагимовича принять участие в дерби.