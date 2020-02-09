Италия

Аргентинец может остаться в Турине до 2025 года.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим команды Пауло Дибалой до июня 2025 года.

"Дибала — основной игрок Ювентуса. Мы знаем, что он очень важен для нас и мы его ценим. У нас уже были некоторые предварительные обсуждения в январе. Мы договорились поговорить ближе к концу сезона, но каждый из нас знает, что у нас большая команда с большой конкуренцией за место в старте".

Также функционер высказал свое мнение о выступлениях туринцев в текущем сезоне.

"Ювентус при Сарри идет правильным путем, поскольку у нас были очень хорошие результаты, хотя матчи через каждые три дня означают, что игры не всегда могут быть на одном и том же уровне", — сказал директор DAZN.

Напомним, в последнем поединке Серии А Ювентус довольно неожиданно на выезде проиграл Вероне.