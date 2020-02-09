Италия

Поражение от Сассуоло стало последним для Леонардо Семпличи на посту тренера СПАЛа.

В 23-м туре чемпионата Италии СПАЛ проиграл дома Сассуоло, и это поражение переполнило чашу терпения руководства клуба из Феррары — сообщает Sky Sport Italia.

После трех поражений подряд (пяти в последних шести турах) СПАЛ занимает последнее место, набрав 15 очков. До спасительной 17-й строчки в турнирной таблице феррарцев отделяет 7 пунктов.

Вечером воскресенья, 9 февраля, в Феррару прибудет Луиджи Ди Бьяджо, ранее работавший с итальянской "молодежкой", с которым будет подписан контракт до 30 июня с возможностью продления еще на сезон.

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