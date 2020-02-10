Форвард Интера Ромелу Лукаку — о матче против Милана (4:2).
Ромелу Лукаку, Getty Images
10 февраля 2020, 01:35
Интер совершил феерический камбэк в матче с Миланом.
"Второй тайм вышел потрясающим. В первой половине мы дали слишком много пространства Милану, соперник заслуживает на поздравление за игру в первом тайме".
"Весь стадион увидел характер Интера, наше желание не сдаваться и победить".
"Я здесь, чтобы побеждать. Для меня главное – работа на команду. Я очень доволен".
"Когда я переезжал в Италию, то знал, что Серия А – тяжелый чемпионат для форвардов. Мне помогли освоиться здесь", — приводит слова Ромелу Лукаку Football Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер – Милан.
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