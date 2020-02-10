Италия

Шведский нападающий прокомментировал неприятное поражение "россонери" от Интера.

В 23-м туре Серии А Милан вел 2:0 к перерыву матча с Интером, однако в итоге пропустил четыре мяча во втором тайме и уступил 2:4.

"Сложно объяснить, что случилось", — цитирует автора гола и ассиста Златана Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

"В перерыве мы говорили себе, что первые 15 минут второго тайма будут невероятно важны. И в эти первые 15 минут мы пропустили два гола".

"Мы просто остановились, перестали верить, у нас пропал прессинг, пасов было недостаточно. После того, как счет стал равным, все обрушилось".

"Думаю, многое зависит от опыта. Ты должен знать, как контролировать игру при 2:0, а не только вырывать победу в концовке. Это странно, потому что в первом тайме мы были практически безошибочны. Я ожидал большего от Интера, в первом тайме они не выглядел командой, достойной второго места. Во втором – выглядели".

Интер после победы над Миланом возглавил турнирную таблицу, обойдя Ювентус по доволнительным показателям. Лацио отстает от этих команд на одно очко.

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