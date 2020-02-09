Италия

Нападающий Милана Златан Ибрагимович снова внес поправку в книгу итальянских рекордов.

Отличившись забитым мячом в матче 23-го тура чемпионата Италии, Златан Ибрагимович стал самым пожилым голеадором Дерби делла Мадоннина.

В день миланского дерби Ибрагимовичу исполнилось 38 лет и 129 дней. Прежним рекордом «стариков-бомбардиров» владел Нильс Лидхольм — 38 лет и 43 дня.

Ранее сообщалось, что Златан принял участие в пяти голах в своих четырех Дерби делла Мадоннина.

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