Италия

"Россонери" вели 2:0 к перерыву матча с Интером, но в итоге проиграли 2:4.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли зол на своих футболистов, которые недостаточно хорошо сыграли во втором тайме дерби с Интером и проиграли 2:4.

"В первом тайме наша стратегия работала очень хорошо. Возможно, мы заслуживали больше, чем 2:0. Увы, два эпизода, в которых нам нужно было сработать лучше, изменили игру ментально. Два пропущенных гола за три минуты сделали разницу", — цитирует Пьоли Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

"У Ибрагимовича был шанс сделать счет 3:3, но мы действовали слишком отвлеченно в атаке. Интер – намного более опытная команда, больше привыкшая к подобным матчам, поэтому ей удалось вернуться в игру после 0:2. Еще нам не повезло, ведь мы дважды попадали в каркас ворот".

"Я зол на своих игроков, ведь у нас были обязанности в защите при тех ситуациях, но как только мы о них забыли – нас наказали. Очень жаль, ведь мы контролировали ход игры с сильным соперником, будто между нами и не было разрыва в 19 очков. Но мы не выполнили свои задачи в защите".

"Нельзя оставлять Брозовича открытым на углу штрафной, нельзя позволять Алексису Санчесу избегать офсайдной ловушки. Мы это знаем и должны делать правильно".

"Я должен быть зол, я должен быть расстроен. Мне нужно донести до сознания этих футболистов, что мы способны на великие дела, если они не будут допускать подобных ошибок".

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