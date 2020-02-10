Италия

"Нерадзурри" нуждаются в подмене для травмированного Самира Хандановича.

Эмилиано Вивиано в ближайшее время пройдет медосмотр в Интере, после чего может заключить контракт с "нерадзурри", сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Tuttomercatoweb и Sportitalia.

Вивиано сейчас пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с лиссабонским Спортингом по обоюдному согласию. Для него это может быть возвращение в Интер, за который он играл с июля 2011 по январь 2012 года.

Интер ищет подмену для Самира Хандановича, который не может сейчас играть из-за трещины в мизинце. В его отсутствие ворота Интера защищает Даниэле Паделли, который допустил несколько грубых ошибок в дерби с Миланом (4:2).