Италия

Хавбек Болоньи высказался о сенсационной победе над Ромой.

В поединке 23-го тура итальянской Серии А Рома неожиданно уступила Болоньи на своем стадионе со счетом 2:3.

Полузащитник "красно-синих" Йерди Схутен прокомментировал положительный для своей команды результат и признался, что не обращал внимание на громкие имена футболистов в составе "волков".

"Когда вы видите фамилии игроков, которые играют в Роме, вы думаете, что это имеет какое-то значение, но когда вы находитесь с ними бок о бок, вы начинаете понимать, что это не так. Я не думал о том, что против меня играет Генрих Мхитарян", — приводит слова Схутена Football Italia.

Стоит отметить, что Генрих Мхитарян в том матче стал автором одного из голов в составе Ромы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома — Болонья.