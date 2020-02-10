Италия

Бразилец получил повреждение в поединке против Вероны.

Атакующий полузащитник Ювентуса Дуглас Коста выбыл из-за мышечной травмы, которую он получил в поединке 23-го тура итальянской Серии А против Вероны (1:2).

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 29-летний бразилец прошел диагностические тесты, по итогам которых врачи выявили у футболиста повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

Отмечается, что Коста не сможет помочь своей команде в течение следующих 15-20 дней. Таким образом, вингер точно не сыграет в трех матчах чемпионата Италии против Милана, Брешии и СПАЛа, а также рискует пропустить первую встречу с Лионом в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Серии А Дуглас Коста провел 13 поединков, в которых он отдал три результативные передачи.