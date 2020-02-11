Де Врей: Я навсегда запомню этот гол Милану

Для нидерландца мяч в ворота "россонери" стал одним из важнейших в его карьере.
Стефан Де Врей, Getty Images
11 февраля 2020, 13:58
Защитник Интера Стефан Де Врей поделился впечатлениями от забитого гола в миланском дерби, где "нерадзурри" в драматическом поединке сумели совершить камбек и обыграть Милан (4:2).
"Это был мой второй гол в дерби. Я всегда буду помнить этот забитый мяч. Это был действительно очень важный гол в таком страстном матче".
"Это уникальные эмоции, а передача Кандревы была превосходной. Я просто нырнул в сторону мяча, а когда повернулся, то увидел, что он уже в сетке ворот", — приводит слова нидерландца AD.nl.
Вашему вниманию видеообзор матча Интер — Милан.
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