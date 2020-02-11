Италия

Также Де Росси рассказал об игре за Бока Хуниорс.

Итальянец Даниэле Де Росси рассказал, что покидая Рому, не хотел перебираться в другой итальянский клуб, а играя за Бока Хуниорс, получал удовольствие.

"У меня было несколько предложений от клубов из Серии А, но я не хотел надевать еще одну итальянскую футболку. Не хотел портить нашу красивую историю с Ромой".

"Бока всегда была для меня мечтой, это настоящая честь. С тех пор, как я туда переехал, не было и дня, чтобы я не чувствовал себя счастливым там", — приводит слова хавбека GQ Italia.

В январе Де Росси объявил о завершении карьеры.

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