Итальянский арбитр получил годичный бан за избиение футболиста

На Апеннинах завершилось разбирательство по поводу скандального случая в аматорском футболе.
Getty Images
11 февраля 2020, 16:40
Итальянский футбольный судья отстранен от своей профессиональной деятельности, а также от посещения футбольных матчей сроком на один год. Такое наказание арбитр получил из-за прецедента, который случился в феврале прошлого года. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Имя и фамилия судьи не называются. Известно лишь то, что ровно год назад на аматорском уровне встречались Борго-Мольяно и Монтонноне. Победу одержали хозяева (3:1), Во время поединка главный арбитр удалил с поля голкипера Борго-Мольяно.
После финального свистка судья и футболист встретились у раздевалок, где у них завязалась перепалка, в следствии которой арбитр ударил вратаря головой в лицо, исполнив так называемый "шотландский поцелуй".
Наказание судье вынесла местная полиция.
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