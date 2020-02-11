Итальянский арбитр получил годичный бан за избиение футболиста

Италия

На Апеннинах завершилось разбирательство по поводу скандального случая в аматорском футболе.

Итальянский футбольный судья отстранен от своей профессиональной деятельности, а также от посещения футбольных матчей сроком на один год. Такое наказание арбитр получил из-за прецедента, который случился в феврале прошлого года. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Имя и фамилия судьи не называются. Известно лишь то, что ровно год назад на аматорском уровне встречались Борго-Мольяно и Монтонноне. Победу одержали хозяева (3:1), Во время поединка главный арбитр удалил с поля голкипера Борго-Мольяно.

После финального свистка судья и футболист встретились у раздевалок, где у них завязалась перепалка, в следствии которой арбитр ударил вратаря головой в лицо, исполнив так называемый "шотландский поцелуй".

Наказание судье вынесла местная полиция.