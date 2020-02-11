За полтора года у Пьонтека сменилось восемь тренеров

Италия

Дольше всего поляк проработал с Дженнаро Гаттузо.

Юрген Клинсманн покинул должность главного тренера берлинской Герты и вернулся к административной работе в клубе. Команду на временной основе возглавил бывший помощник Клинсманна Александер Нури.

Таким образом, очередного нового тренера для себя получил нападающий берлинцев Кшиштоф Пьонтек.

Перебравшись в июле 2018-го из Краковии в Дженоа, Пьонтек начал работу под руководством Давиде Баллардини (101 день работы с Пьонтеком), который покинул Геную 9-го октября, а ему на смену пришел Иван Юрич (59 дней), который продержался в клубе лишь до 6-го декабря.

После отставки Юрича, Дженоа возглавил Чезаре Пранделли (56 дней), но и с ним Пьонтеку не удалось долго поработать. 30-го января 2019-го он перебрался в Милан, которым руководил Дженнаро Гаттузо (119 дней). В межсезонье "россонери" уволили Гаттузо и назначили Марко Джампаоло (112 дней), который продержался на своем посту до 8-го октября, а на следующий день ему на смену пришел Стефано Пиоли (114 дней).

30-го января этого года Пьонтек ушел в берлинскую Герту, а его новым тренером стал Юрген Клинсманн, с которым ему удалось поработать 13 дней. Восьмым тренером за полтора года для поляка стал Александер Нури.