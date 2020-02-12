Италия

Амин Юнес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Краснодар заинтересован в услугах Амина Юнеса, сообщает CalcioNapoli24.

По информации источника, российский клуб уже связался с агентом футболиста, чтобы выяснить желание 26-летнего немца: готов ли он к смене клуба.

Все тот же источник сообщает, что Юнес готов покинуть Неаполь. Подробности потенциальной сделки не уточняются.

Отметим, что трансферное окно в России закрывается 21 февраля. В текущем сезоне Юнес провел на поле 6 матчей в Серии А и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Наполи недоволен отказом Юнеса покидать клуб.

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