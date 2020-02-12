Италия

Вратарь Ювентуса Войцех Щесны рассказал о своих планах на ближайшие четыре с половиной года.

Войцех Щесны прокомментировал подписание нового контракта с Ювентусом до июня 2024 года.

"Я счастлив, что продлил контракт с Ювентусом, что клуб счел меня достойным носить футболку с легендарным №1, – сказал поляк в интервью официальному сайту "бьянконери". – Я благодарен Ювентусу за все, что он мне дал, и мечтаю лишь об одном: выиграть абсолютно все трофеи вместе с ним".

29-летний Щесны перешел в Ювентус (84 матча во всех турнирах) в 2017 году из Арсенала (181). Также он выступал за Брентфорд (28) и Рому (81) и провел 46 матчей за национальную сборную Польши.

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