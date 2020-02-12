Италия

Похоже, "россонери" пока не планируют искать замену специалисту.

Директор Милана Паоло Мальдини отреагировал на слухи о том, что клуб планирует избавиться в конце нынешнего сезона от главного тренера команды Стефано Пьоли.

"Мы довольны Пьоли, он пришел в наш клуб в трудной ситуации, в команду, которая не преуспевала в Серии А. Наш состав состоит из молодых игроков, а он дал команде идентичность. С этого момента и до конца сезона многое может случиться".

"Все — игроки, тренеры и менеджеры, мы все живем по результатам. Мы довольны его работой, мы надеемся, что у нас будет очень хорошая вторая половина сезона", — сказал Мальдини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что одним из главных потенциальных кандидатов на замену нынешнего менеджера СМИ называли наставника сборной Украины Андрея Шевченко.