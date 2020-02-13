Италия

Тренер "нерадзурри" прокомментировал поражение в кубковом матче.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своим мнением о результате матча с Наполи (0:1) в первой встрече в полуфинале кубка Италии.

"Наполи приехал, чтобы сыграть в очень оборонительный футбол, все пространства были очень закрыты. В любом случае поздравляю Наполи, их стратегия стала успешной, поскольку они выиграли.

Дерби забрало у нас много сил и энергии, в том числе психологической. Но Наполи обладает качеством, думаю, после Ювентуса у них самый внушительный состав в Серии А.

Гаттузо умно отсиделся в обороне, подождал и пошел в контратаку. У нас были свои шансы, ничья была бы более справедливым результатом", – приводит слова Конте портал Football Italia.

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