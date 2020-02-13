Италия

Тренер партенопейцев поделился мнение о поединке с миланским клубом.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Интером (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

"В матчах с такими сильными командами, как Интер, их нужно уважать и больше выкладываться. Поздравляю своих парней, но я хочу видеть подобную отдачу в каждом матче. У нас еще осталось 17 матчей.

Интер – сильная команда, которая сочетает в себе силу и технику. Нам было необходимо нейтрализовать их нападающих, потому что их игра в основном строится через них.

Мы хорошо играли в пас в первом тайме и могли атаковать с большей отдачей, мы совершили много ошибок после перерыва, а Интер прессинговал очень интенсивно", – рассказал Гаттузо в интервью порталу Football Italia.

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