Представляем вашему вниманию видеообзор игры Кубка Италии.
Фабиан Руис, Getty Images
13 февраля 2020, 08:54
Интер в первом матче полуфинала Коппа Италия-2019/20 проиграл дома Наполи – 0:1. Единственный гол во встрече записал на свой счет Фабиан Руис, отличившийся на 58 минуте.
Интер — Наполи 0:1
Гол: Руис, 58
Интер: Паделли — де Врей, Шкриниар (Д`Амброзио, 46), Бастони — Мозес (Санчес, 74), Сенси (Эриксен, 66), Брозович, Барелла, Бираги — Лукаку, Мартинес
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руи — Руис, Демме, Эльмас — Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73), Зьелински (Аллан, 83)
Предупреждения: Шкриниар — Манолас, Руи, Оспина