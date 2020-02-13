Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок между Миланом и Юве.

Милан примет на своем поле Ювентус в первом матче в полуфинале Кубка Италии.

Предпочтение в этой дуэли букмекерские конторы отдают туринскому клубу. Так, Parimatch дает на победу Юве коэффициент 2,18. Коэффициент на победу Милана составляет 3,4, на ничью – 3,5.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "россонери" – 3,5, победа "бьянконери" – 2,05, ничья – 3,4.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Милана с коэффициентом 3,7. Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,1, на ничью – 3,4.

Матч Милан – Ювентус состоится на Сан-Сиро в четверг, 13 февраля, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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