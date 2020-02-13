Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок между Миланом и Юве.
Милан – Ювентус, Getty Images
13 февраля 2020, 09:35
Милан примет на своем поле Ювентус в первом матче в полуфинале Кубка Италии.
Предпочтение в этой дуэли букмекерские конторы отдают туринскому клубу. Так, Parimatch дает на победу Юве коэффициент 2,18. Коэффициент на победу Милана составляет 3,4, на ничью – 3,5.
Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "россонери" – 3,5, победа "бьянконери" – 2,05, ничья – 3,4.
Аналитики из betfair принимают ставки на победу Милана с коэффициентом 3,7. Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,1, на ничью – 3,4.
Матч Милан – Ювентус состоится на Сан-Сиро в четверг, 13 февраля, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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