Италия

Ивуариец извинился за свое поведение перед руководством Пармы.

Нападающий Пармы Жервиньо в начале февраля этого года был отстранен от тренировок с командой из-за многократных нарушений дисциплины и пропусков занятий.

Причина такого поведения 32-летнего ивуарийца — его несостоявшийся трансфер в катарский Аль-Садд, который не успели оформить в последний день зимнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на многие итальянские СМИ, Жервиньо извинился перед Пармой за свое поведение и вернулся к тренировкам с общей группой команды.

Таким образом, ивуарийский форвард может появиться на поле в предстоящем поединке Серии А против Сассуоло, который состоится 16 февраля в 16:00 по киевскому времени.

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