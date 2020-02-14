Италия

Главный тренер Милана ссылается на то, что ранее подобное решение в матче Кальяри — Брешия признали ошибкой.

Тренер Милана Стефано Пьоли заявил, что гордится своей командой после ничьей с Ювентусом (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии. "Россонери" играли вдесятером с 71-й минуты и пропустили только с пенальти на 90+1.

"Я сказал ребятам ни о чем не жалеть. И они не будут. Я очень горжусь их игрой, как и болельщики Милана", — цитирует Пьоли Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

"Мы хотели победить, у нас были хорошие шансы на это. Но это лишь первый матч, постараемся сыграть еще лучше во втором".

Пенальти получился спорным: Давиде Калабрия находился спиной к Криштиану Роналду, когда мяч попал ему в руку с близкого расстояния.

"Больше всего я разозлился, потому что чуть ранее перед этим эпизодом был фол на Ибрагимовиче. К тому же, помню, как арбитры показывали видеозапись пенальти в матче Кальяри – Брешия на старте сезона и сказали, что это была ошибка, потому что игрок не мог видеть мяч".

"Не знаю, чем отличается эта ситуация, ведь Калабрия тоже не мог видеть мяч. Альберто Черри в той ситуации выпрыгнул, и он не мог просто отрезать себе руки. Вам нужно использовать руки, когда вы прыгаете. У него не было времени их убрать".

"Мне просто хотелось бы знать, когда пенальти ставится, а когда нет. Вы можете спорить, что это удар в створ ворот, но я не уверен, что мяч после удара Роналду летел в ворота".

Ответный матч будет сыгран четвертого марта в Турине. Милан не сможет рассчитывать в этой встрече на Саму Кастильехо, Златана Ибрагимовича и Тео Эрнандеса.