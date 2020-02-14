Италия

Шведский нападающий не поможет Милану в Турине.

Златан Ибрагимович не сможет сыграть в ответном поединке Кубка Италии против Ювентуса из-за дисквалификации.

Шведский нападающий получил предупреждение во встрече против "Старой синьоры" (1:1), а также в поединке 1/4 против Торино.

Напомним, что ответный матч состоится 4 апреля. Кроме того, игру пропустит Тео Эрнандес по той же причине — француз был удален.

Напомним, что во второй паре путевку в финал разыгрывают Интер и Наполи. Подопечные Гаттузо добыли минимальную победу в первом матче.