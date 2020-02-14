Италия

Также украинский полузащитник заверил, что в игре с Ромой команду устроит только победа.

В 24-м туре Серии А Аталанта сыграет дома против Ромы, которую опережает на три очка в борьбе за четвертое место.

"С Ромой для нас есть только один результат, о других я и думать не хочу. Кроме того, мы выиграли у "волков" 2:0 в первом круге", — заявил Малиновский в комментарии официальному сайту Аталанты.

"Мы хорошо подготовились к матчу и будем играть перед своими болельщиками. Никогда не забуду, как забил перед ними свой первый гол в Серии А – 7-го декабря против Вероны".

"С Ромой у нас будет классическая игра за шесть очков, ведь в случае победы мы оторвемся от соперника уже на шесть пунктов. Мне все более и более комфортно в этом клубе".

"Последние четыре месяца были нелегкими для меня и моей жены Роксаны, но нет ничего, что бы она не сделал для нашей дочери Оливии и для меня".

"Нам нравится в Бергамо, а мне очень хорошо в Аталанте, просто потребовалось некоторое время на адаптацию".

Матч Аталанта – Рома начнется 15-го февраля в 21:45 по киевскому времени.