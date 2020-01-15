Италия

Миланский клуб заинтересован в подписании молодого вингера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб заинтересован в подписании молодого вингера и попытается заполучить его в январе. Представители "нерадзурри" уже встретились с агентом нидерландца и обсудили детали возможной сделки.

Действующий контракт Чонга с МЮ истекает в июне этого года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что в подписании Чонга также заинтересован Ювентус.

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