Миланский клуб заинтересован в подписании молодого вингера.
Тахит Чонг, Getty Images
15 января 2020, 08:41
Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Миланский клуб заинтересован в подписании молодого вингера и попытается заполучить его в январе. Представители "нерадзурри" уже встретились с агентом нидерландца и обсудили детали возможной сделки.
Действующий контракт Чонга с МЮ истекает в июне этого года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что в подписании Чонга также заинтересован Ювентус.
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