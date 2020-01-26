Италия

Стороны пока не договорились о размере годового оклада итальянского голкипера.

Руководство Милана ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, однако пока безуспешно. Об этом сообщает MilanNews.it, ссылаясь на Tuttosport.

По информации источника, главная проблема в заключении новой сделки с 20-летним итальянцем — агент футболиста Мино Райола, который требует у "россонери" увеличения зарплаты своему клиенту.

Милан готов предложить Доннарумме годовой оклад в размере 6 миллионов евро, однако Райола надеется "выбить" для молодого голкипера зарплату не меньше 7 миллионов евро в год.

Пока переговоры о продлении контракта приостановились, однако они должны возобновиться после закрытия зимнего трансферного окна. Если до лета прийти к общему соглашению не получится, то Милан рассмотрит вариант с продажей Доннаруммы.

В текущем сезоне Джанлуиджи провел за "россонери" 20 поединков в Серии А, в которых он пропустил 25 голов.

Напомним, ранее вратарь Пепе Рейна покинул Милан и перешел в Астон Виллу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.