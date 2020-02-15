Италия

Вингер высказался о чемпионской гонке.

Крайний полузащитник Интера Антонио Кандрева дал свою оценку выступлениям своей команды в текущем сезоне Серии А.

"Мы знали, что можем достигнуть вершины на этом этапе сезона, в этом нет никакого волшебства. Это тяжелая работа, которая началась летом и продолжалась все эти месяцы, поэтому я думаю, что мы заслужили лидировать в таблице".

"Более того, мы принимаем участие в трех турнирах и хотим выжать все наши возможности, чтобы добиться успеха".

"Матч против Милана? В перевыве Конте сказал, что нам нужно проснуться и отыскать нашу гордость, чтобы изменить ситуацию", — сказал Кандрева Sky Italia.

Напомним, "нерадзурри" проиграли в первом матче полуфинала Кубка Италии, уступив на своем поле Наполи (0:1).