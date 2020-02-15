Вингер высказался о чемпионской гонке.
Антонио Кандрева, getty images
15 февраля 2020, 07:47
Крайний полузащитник Интера Антонио Кандрева дал свою оценку выступлениям своей команды в текущем сезоне Серии А.
"Мы знали, что можем достигнуть вершины на этом этапе сезона, в этом нет никакого волшебства. Это тяжелая работа, которая началась летом и продолжалась все эти месяцы, поэтому я думаю, что мы заслужили лидировать в таблице".
"Более того, мы принимаем участие в трех турнирах и хотим выжать все наши возможности, чтобы добиться успеха".
"Матч против Милана? В перевыве Конте сказал, что нам нужно проснуться и отыскать нашу гордость, чтобы изменить ситуацию", — сказал Кандрева Sky Italia.
Напомним, "нерадзурри" проиграли в первом матче полуфинала Кубка Италии, уступив на своем поле Наполи (0:1).